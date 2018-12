POL-DA: Riedstadt: Fahndung nach Einbruch in Erdgeschosswohnung

Riedstadt (ots) - Nach einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung im Stadtteil Wolfskehlen am Montagabend (10.12.) haben Polizeistreifen nach den flüchtigen Tätern gefahndet. Gegen 18.15 Uhr alarmierten Nachbarn aus dem Mehrfamilienhaus in der Marktstraße die Polizei, nachdem sie ein verdächtiges Geräusch im Treppenhaus vernommen hatten und eine Gestalt durch die Haustür flüchten sahen. Nach ersten Erkenntnissen waren die Kriminellen durch eine aufgebrochene Terrassentür in die Wohnung eingedrungen und hatten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Ob sie mehr als ein iPad erbeuten konnten, steht derzeit noch nicht fest. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen verlief noch ohne Erfolg. Zeugen, denen zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Nahbereich aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Rüsselsheimer Kripo (K 21/22) zu melden (06142/696-0).

