Büttelborn (ots) - Kriminelle sind in der Nacht zum Montag (10.12.) in die Räumlichkeiten eines Autohauses in der Hauptstraße eingebrochen. Zwischen 19.30 Uhr am Sonntag und 8 Uhr am folgenden Tag hebelten die bislang noch unbekannten Täter ein Fenster zum Verkaufsraum des Anwesens im Stadtteil Klein-Gerau ein. Nach ersten Erkenntnissen plünderten die Ganoven eine Geldkasse und entwendeten die Fahrzeugschlüssel für einen weißen Hyundai mit dem amtlichen Kennzeichen GG-MF 272. Mit diesem ergriffen sie anschließend unerkannt die Flucht. Das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kripo hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat Hinweise zu den Tatverdächtigen oder dem Verbleib des entwendeten Fahrzeugs? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

