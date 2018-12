Groß-Gerau (ots) - Kriminelle hatten es am frühen Sonntagmorgen (09.12.) auf einen Einkaufsmarkt in der Mainzer Straße abgesehen. Wie gestern bei der Polizei in Groß-Gerau angezeigt wurde, drangen die bislang noch unbekannten Täter in ein Büro und die Verkaufsräume ein. Hier hatten sie es auf Zigaretten, Tabakwaren sowie Feuerzeuge im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro abgesehen. Mit ihrer Beute ergriffen die Unbekannten anschließend unerkannt die Flucht. Nach derzeitigem Stand dürfte der Tatzeitraum zwischen 3.50 Uhr und 4.50 Uhr am frühen Morgen liegen. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Groß-Gerau hofft auf Zeugenhinweise. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06152/175-0 zu erreichen.

