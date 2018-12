Kelsterbach (ots) - Wegen des Verdachts des illegalen Straßenrennens müssen sich zwei 22 Jahre alte Männer nach einer Polizeikontrolle am Sonntagnachmittag (09.12.) in einem Verfahren verantworten. Eine Polizeistreife der Polizeistation Kelsterbach konnte gegen 16.30 Uhr beobachten, wie ein Maserati und ein BMW an einer roten Ampel in der Ringstraße standen. Als die Ampel auf Grün umsprang, beschleunigten beide Autos bis zu einem mehrere Hundert Meter entfernten Verkehrskreisel. Die Polizeistreife, die sich unbemerkt hinter den beiden Fahrzeugen befunden hatte, musste deutlich über 100 km/h fahren, um an beiden Wagen dranzubleiben. Am Ortsausgang wurden beide Autos, bei denen es sich um Mietfahrzeuge handelte, schließlich angehalten und kontrolliert. Der 22 Jahre alte Fahrer aus Flörsheim und der gleichaltrige Frankfurter wurden vorläufig festgenommen.

