Darmstadt (ots) - Ein Reihenhaus im Hannah-Arendt-Weg geriet am Samstagnachmittag (8.12.) in der Zeit zwischen 14 Uhr und 23 Uhr in das Visier von ungebetenen Gästen. Die Täter nutzten offenbar ein gekipptes Fenster um sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Auf der Suche nach Wertgegenständen fielen den Kriminellen Schmuck, Bargeld und ein Laptop in die Hände. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Alles Sachdienliche zum vorliegenden Fall, nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei dringend: Insbesondere in der "Dunklen Jahreszeit" halten Kriminelle verstärkt Ausschau nach Gelegenheiten, um Einbrüche zu begehen. Darum gilt: Verschließen Sie alle Fenster und Türen wenn Sie ihr Haus verlassen! Denn: Gekippte Fenster sind für Einbrecher offene Fenster!

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell