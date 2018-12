Pfungstadt (ots) - Wenige Minuten reichten noch unbekannten Dieben aus, um sich am Samstagmittag (8.12.) eine Handtasche, verstaut im Fußraum eines grauen Ford, zu schnappen. In der Zeit zwischen 12.30 Uhr 13 Uhr, schlugen die Täter die Scheibe des in der Mainstraße geparkten Fahrzeuges ein, griffen nach der Tasche und flüchteten unerkannt. Durch ihr Vorgehen verursachten sie einen Sachschaden von mindestens 350 Euro. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachten konnte oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Darmstädter Kripo (K 21/22) zu wenden (Telefonnummer 06151/969-0).

