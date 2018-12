Rüsselsheim (ots) - Ein 21 Jahre alter Mann muss sich nach seiner Festnahme am Samstagnachmittag (08.12.) wegen des Verdachts des Drogenhandels in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 16.30 Uhr hatten Beamte der Polizeiautobahnstation Südhessen den Nauheimer an der Anschlussstelle Rüsselsheim-Königstädten gestoppt. Bei der Überprüfung fielen den Polizisten körperliche Auffälligkeiten beim 21 Jahre alten Fahrer auf, die eine Drogenbeeinflussung vermuten ließen. Ein Drogentest verlief positiv auf THC. Bei der Durchsuchung seines Wagens stellten die Polizisten zudem rund 37 Gramm abgepacktes Marihuana sowie Verpackungsmaterial und eine Feinwaage sicher. Auf Anregung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ordnete ein Richter die Wohnungsdurchsuchung an. In seinem Zimmer stießen die Ordnungshüter anschließend auf 18 Gramm Marihuana sowie weiteres Beweismittel, das den Verdacht des Handels erhärtete. Gegen den 21-Jährigen wurde Strafanzeige erstattet.

