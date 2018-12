POL-DA: Bischofsheim: 36-jähriger Randalierer in Haft

Bischofsheim (ots) - Ein 36 Jahre alter Mann sitzt seit seiner Festnahme am späten Sonntagabend (09.12.) in Haft. Ein Busfahrer hatte gegen 23.40 Uhr an der Haltestelle Rheinstraße die Polizei angefordert, nachdem ein betrunkener Mann andere Fahrgäste anpöbelte und den Bus nicht verlassen wollte. Eine Polizeistreife kontrollierte den 36-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,71 Promille. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Überprüfte wegen Schwarzfahrens zur Festnahme ausgeschrieben war. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 270 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

