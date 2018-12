POL-DA: Rüsselsheim: Zeugen nach Einbruch in Erdgeschosswohnung gesucht

Rüsselsheim (ots) - Im Laufe des Sonntags (09.12.) sind bislang noch unbekannte Täter in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Waldweg eingebrochen. Zwischen 14 Uhr und 19.45 Uhr drangen sie nach ersten Erkenntnissen durch ein aufgebrochenes Fenster in das Anwesen im Stadtteil Haßloch ein. Scheinbar hatten sie vorher vergeblich versucht, eine Terrassentür aufzuhebeln. In der Wohnung entwendeten die Kriminellen bei ihrem Beutezug Schmuck und Bargeld, mit dem sie unerkannt die Flucht ergriffen. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Rüsselsheimer Kripo (K 21/22) in Verbindung zu setzen (06142/696-0).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell