Darmstadt (ots) - Am späten Freitagabend (7.12.) sind die Fahrer zweier dunkler Fahrzeuge einem schweren Unfall scheinbar nur knapp entkommen. Laut Zeugen befuhren die zwei Autos, bei denen es sich mutmaßlich um einen dunklen BMW sowie einen dunklen VW handelte, die Kasinostraße in Richtung Pallaswiesenstraße. Gegen 23.45 Uhr fuhren beide Wagen in die Kreuzung der Kasinostraße/ Ecke Bleichstraße ein, als plötzlich ein schwarzer Golf die Fahrbahn querte, obwohl die Ampel für diese Fahrtrichtung bereits "Rot" zeigte. Nur knapp verfehlte der schwarze Golf die in der Kreuzung vorfahrtsberechtigten Fahrzeuge, es kam glücklicherweise zu keiner Kollision und die Wagenlenker setzten ihre Fahrt fort. Für den Fortgang der Ermittlungen, suchen die Beamten des 1. Polizeireviers jedoch nun dringend Zeugen des Vorfalls sowie die Insassen der unversehrt gebliebenen Autos. Wer sachdienliche Angaben zu dem Hergang machen oder Hinweise zu den Insassen der Autos geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Darmstadt zu melden (Rufnummer 06151/969-3610).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell