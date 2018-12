Riedstadt (ots) - Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Marienbader Straße am Freitagabend (07.12.) haben Kriminelle Beute gemacht. Zwischen 17 Uhr und 20.45 Uhr gelangten sie über eine aufgebrochene Terrassentür in das Anwesen im Stadtteil Erfelden und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Mit einem Laptop und einer Münzsammlung ergriffen sie nach ersten Erkenntnissen die Flucht.

Ob die bislang noch unbekannten Täter auch für einen versuchten Einbruch im Stadtteil Leeheim verantwortlich sind, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. An dem Haus in der Bergfeldstraße hatten Einbrecher den heruntergelassenen Rollladen der Terrassentür abgeschnitten. Laut Spurenlage versuchten die Unbekannten anschließend vergeblich, durch die Tür ins Innere zu gelangen. Ohne Diebesgut suchten sie das Weite und hinterließen einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Tatzeitraum reicht von 18 Uhr bis 21.15 Uhr.

In beiden Fällen hat das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kripo die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

