Michelstadt (ots) - Beim Rangieren in oder aus einer Parklücke wurde am Freitag (7.12) zwischen 18 Uhr und 22.30 Uhr ein grauer Opel Astra Kombi, der am Fahrbahnrande in der Heinrich-Arzt-Straße parkte, beschädigt. Der Verursacher stieß vermutlich mit der Anhängerkupplung gegen die Stoßstange. Der Schaden am Opel ist etwa 800 Euro hoch. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Unfall und fuhr weiter.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem Verursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Erbach. Telefon: 06062 / 9530.

