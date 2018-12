Münster (ots) - Die Abwesenheit von Hausbesitzern in der Goethestraße haben noch unbekannte Täter am Sonntagnachmittag (9.12.) ausgenutzt und sich in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Anwesen verschafft. Über die Terrasse kletterten die Einbrecher auf den Balkon und hebelten dort die Terrassentür auf. In den Räumen suchten sie nach Wertgegenständen und wurden fündig. Mit Schmuck und einem Laptop suchten sie bislang unerkannt das Weite. Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise werden an die Darmstädter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

