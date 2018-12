POL-GG: Pressemeldung der Polizeistation Rüsselsheim vom 08.12.2018

Rüsselsheim (ots) - Rüsselsheim: Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum vom 06.12.2018, 12.00 Uhr bis zum 07.12.2018, 04.30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Anne-Frank-Straße in Rüsselsheim und beschädigte beim Vorbeifahren einen, in Höhe der Haus Nr. 5 geparkten PKW. Hierbei wurde der linke Außenspiegel beschädigt, der entstandene Sachschaden wird auf ca.300 Euro geschätzt. Der Verursacher des Schadens setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher des Unfalls werden an hiesige Polizeistation in Rüsselsheim erbeten.

