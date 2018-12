POL-DA: Darmstadt: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht blauen Kleinwagen und Zeugen

Darmstadt (ots) - Darmstadt - Am Freitag (07.12.2018) kam es zwischen 08:55 und 09:10 Uhr in Darmstadt, in der Alicenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein dort abgestellter weißer Renault Twingo des Caritasverband Darmstadt wurde durch einen bislang unbekannten Verursacher hinten links beschädigt. Es dürfte sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen blauen Kleinwagen gehandelt haben. Der Fahrer des blauen Kleinwagens ist bislang seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nachgekommen. Dem sozialen Verein entstand hierdurch ein Schaden von ca. 500 Euro. Die Polizei sucht Unfallzeugen oder Personen, die einen Hinweis auf dieses Fahrzeug und eventuell seinen Fahrer geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151/969-3610. gefertigt: POK Leppig, 1. Polizeirevier / EPHK Bowitz, PvD Rückfragen bitte an das 1. Polizeirevier, Tel.: 06151/969-3610

