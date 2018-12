POL-GG: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots) - Am Donnerstag, den 06.12.2018 zwischen 6:00 Uhr und 14:00 Uhr wurde ein in der Friedensstraße Höhe Haus-Nr. 2 abgestellter Opel Adam (schwarz) mit dem amtlichen deutschen Kennzeichen GG-ML 222 beschädigt. Dieses war zum Tatzeitpunkt ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß gegen den parktenden Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500,00 EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation Kelsterbach unter 06107/7198-0.

