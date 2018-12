POL-DA: Pfungstadt: Vier Fahrzeuge aufgebrochen/Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt (ots) - Vier in der Karl-Marx-Straße, in der Frankensteiner Straße, der Gambrinusstraße und der Goethestraße geparkte Fahrzeuge der Marke BMW wurden in der Nacht zum Freitag (07.12.) von Kriminellen aufgebrochen.

Die Täter schlugen in drei Fällen Scheiben ein, um in die Innenräume der Fahrzeuge vorzudringen, in einem Fall ermitteln die Beamten noch, wie die Unbekannten ins Auto gelangten.

Abgesehen hatten es die Autoaufbrecher unter anderem auf auf Lenkräder samt Airbags und Navigationsgeräte. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen insgesamt rund 13.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

