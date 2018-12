Bergstraße (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen:

Polizeifahnder haben am Donnerstagabend (6.12) einen 62 Jahre alten Mann aus der Bergstraße unter dem dringenden Verdacht des sexuellen Missbrauchs von Kindern auf einem Stellplatz in Hirschhorn festgenommen. Der zuständige Richter nahm den Tatverdächtigen am Freitag (7.12.) in Untersuchungshaft.

Ein 33 Jahre alter Mann hat am Dienstag (4.12.) bei der Kriminalpolizei in Heppenheim Anzeige gegen den heutigen 62-Jährigen aus der Bergstraße erstattet. Die Behörden haben umgehend ihre Ermittlungen eingeleitet. Der 33-Jährige offenbarte den Ermittlern, dass er als Jugendlicher in den Jahren 1995 bis 1999 von dem Tatverdächtigen sexuell missbraucht worden sei. Da der Tatverdächtige während der Zeit als Betreuer für christliche Jugendfreizeiten eingesetzt war, prüfen die Ermittler, ob der Beschuldigte noch für weitere Missbrauchsfälle in Betracht kommt.

Auf der Suche nach Beweismitteln wurde am Donnerstagnachmittag (6.12.) die Wohnung des 62-Jährigen durchsucht. Die Ermittler stellten umfangreiche elektronische Medien, wie Computer sicher. Die Auswertung dauert an. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hatte für die Durchsuchung und Festnahme des 62-Jährigen beim zuständigen Amtsgericht bereits im Vorfeld richterliche Beschlüsse erwirkt.

Zum Schutz der Betroffenen können zum jetzigen Zeitpunkt zunächst keine näheren Auskünfte gegeben werden. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt behält sich Auskünfte, die über die Pressemeldung hinausgehen, vor.

