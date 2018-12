POL-DA: Klein-Gerau: Unbekannter attackiert Radfahrer mit Nageleisen und erbeutet Rucksack/Kriminalpolizei sucht Zeugen

Klein-Gerau (ots) - Ein 21 Jahre alter Fahrradfahrer traf am Donnerstagabend (06.12.) gegen 23.55 Uhr an der Unterführung in Verlängerung der Hauptstraße auf einen Unbekannten, der ebenfalls ein Rad mit sich führte.

Der 21-Jährige wurde anschließend bis kurz vor dem Ortseingang von dem Mann verfolgt und nach der Uhrzeit gefragt. Als er von seinem Fahrrad stieg, schlug der Kriminelle ihn mit einem Nageleisen und verletzte sein Opfer nicht unerheblich am Kopf. Am Boden liegend entriss der Täter dem 21-Jährigen den Rucksack, in dem sich Schlagzeugzubehör befand. Der Tatverdächtige flüchtete nach der Tat in unbekannte Richtung.

Der Attackierte verständigte die Polizei und begab sich später in ärztliche Behandlung.

Der Flüchtige ist 18-21 Jahre alt, 1,70 Meter groß, schlank und hat dunkelbraune Augen. Er hat kurze bis keine Haare und ein rundliches Gesicht. Bekleidet war der Täter mit einer dunklen, dicken Jacke und dunkler Jogginghose. Er sprach mit osteuropäischem Akzent.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 35) unter der Telefonnummer 06142/6960.

