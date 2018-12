POL-DA: Heppenheim: Fahndungserfolg nach Überfall in Wohnung/Zwei Tatverdächtige in Haft

Heppenheim (ots) - Nachdem zwei Unbekannte bei einem Überfall am Mittwoch (21.11.) einen 38 Jahre alten Mann "Am Alten Neckar" in der Wohnung bedrohten und anschließend mit rund 100 Euro Beute entkamen (wir haben berichtet), können Staatsanwaltschaft und Ermittler des Kriminalkommissariats 10 in Heppenheim nun einen Fahndungserfolg vermelden.

Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen zwei 18 und 27 Jahre alte Männer. Sie wurden festgenommen und anschließend auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt Ermittlungsrichtern vorgeführt, die gegen beide die Untersuchungshaft anordneten.

Das Duo wurde in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Tatverdächtigen werden sich nun in einem Strafverfahren wegen Raubes zu verantworten haben.

Unsere Bezugsmeldung: "Heppenheim: Unbekannte entkommen mit rund 100 Euro" https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4124298

