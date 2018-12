POL-DA: Mühltal: Kioskeinbrecher lassen Geld und Zigaretten mitgehen

Mühltal (ots) - Ein Kiosk mit Lotterieannahmestelle in der Ludwig-Bauer-Straße in Nieder-Beerbach geriet in der Nacht zum Freitag (07.12.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter drangen gewaltsam durch die Eingangstür in das Geschäft ein und ließen anschließend zirka 25 Stangen Zigaretten sowie mehrere hundert Euro Bargeld mitgehen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154/6330-0 zu melden.

