POL-DA: Lampertheim: Terrassentür zum Lüften geöffnet/Handtasche aus der Wohnung gestohlen

Lampertheim (ots) - Ein Wohnhaus in der Wilhelm-von-Ketteler-Straße geriet am Donnerstag (06.12.) in der Zeit zwischen 8.15 Uhr und 8.45 Uhr in das Visier eines Kriminellen.

Vermutlich durch die zum Lüften geöffnete Terrassentür betrat der Täter unbemerkt das Haus und ließ aus einem Zimmer eine Handtasche samt Geld und persönlichen Dokumenten mitgehen.

Die Bewohnerin war die ganze Zeit im Haus, hielt sich allerdings auch im Keller und im Obergeschoss auf und bemerkte die Tat erst, als der ungebetene Besucher schon wieder unerkannt das Weite gesucht hatte.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Lampertheim unter der Telefonnummer 06206/9440-0 zu melden.

