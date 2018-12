POL-DA: Griesheim: Hochwertige Fenster und Türen verhindern Einbruch

Griesheim (ots) - Zahlreiche Hebelversuche an der Terrassentür sowie einem Fenster zeugen an einem Wohnhaus im Nordend davon, dass Kriminelle in der Zeit zwischen Mittwochmorgen (05.12.) und Donnerstagmorgen (06.12.) alles daransetzten, in die Räumlichkeiten zu gelangen.

Nach Einschätzung der Ermittler des Einbruchskommissariats sorgten aber die hochwertigen Fenster und Türen dafür, dass dies den Langfingern schlussendlich nicht gelang. Durch ihr rabiates Vorgehen verursachten die Täter allerdings einen Schaden von rund 2000 Euro.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/9690

