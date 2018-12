POL-DA: Lampertheim: Lackkratzer verursachen 1000 Euro Sachschaden

Lampertheim (ots) - Vier Lackkratzer an einem auffällig blau-metallic lackierten Opel Zafira haben einen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro hinterlassen. Das Auto parkte am Mittwoch (5.12.) zwischen 10.30 Uhr und 12.10 Uhr in der Albert-Schweitzer-Straße. Der Verursacher nahm sich die Kotflügel sowie die Türen an der rechten Fahrzeugseite vor, indem er einen spitzen Gegenstand in den Lack drückte.

Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern in Lampertheim (DEG) zu melden. Telefonisch sind die Beamten unter der zentralen Rufnummer 06206 / 94400 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell