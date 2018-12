POL-DA: Darmstadt: 24 Brummifahrer kontrolliert-zwei ohne Genehmigung durch die Stadt

Darmstadt (ots) - In der Zeit zwischen 8.00 und 13.00 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen gemeinsam mit Bediensteten der Stadt Darmstadt am Mittwoch (05.12.) in der Holzstraße insgesamt 24 Brummifahrer.

Zwei Lkw fuhren ohne Genehmigung durch Darmstadt und verstießen damit gegen die Feinstaubverordnung. Sie erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Zudem wurden von den Kontrolleuren zahlreiche weitere Verstöße, wie unter anderem Fahren ohne Fahrerlaubnis, Geschwindigkeitsverstöße, Verstöße gegen die Ladungssicherung und eine Lenkzeitüberschreitung festgestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell