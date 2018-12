POL-DA: Groß-Umstadt: Bauwagen am Waldkindergarten gerät in Brand

Groß-Umstadt (ots) - Der Bauwagen des Waldkindergartens am Farmerhaus geriet am Mittwoch (05.12.) gegen 11.45 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Der Bauwagen brannte komplett aus. Weithin sichtbar war im Bereich des Brandorts eine größere Rauchsäule zu sehen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Groß-Umstadt hatten die Flammen anschließend rasch unter Kontrolle. Die Kinder des Waldkindergartens waren nicht in Gefahr, sie machten zusammen mit ihren Betreuerinnen gerade einen Spaziergang.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

