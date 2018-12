POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Unfallflucht in Grafenstraße gesucht

Darmstadt (ots) - Ein in der Grafenstraße in Höhe der Hausnummer 25 geparkter schwarzer Mini wurde am Dienstag (04.12.) gegen 11.30 Uhr, von einem unbekannten Wagenlenker angefahren. Der geparkte Pkw wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 1000 Euro.

Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer 06151/969-3610 in Verbindung zu setzen.

