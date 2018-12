Bürstadt (ots) - Eine stabile Terrassentür hat am Dienstag (4.12.) verhindert, dass Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Kettelerstraße einbrechen konnten. Die Kriminellen nutzten bereits die beginnende Dunkelheit und die kurze Abwesenheit der Hausbewohner, um zwischen 18.15 Uhr und 18.45 Uhr, unerkannt ins Innere zu kommen. Obwohl die Täter keine Beute machten, blieb ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro an der Tür zurück.

Wer in der Tatzeit verdächtige Beobachtungen rund um den Tatort gemacht hat, wird gebeten, sich unter der 06252 / 7060 bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (K 21/ 22) zu melden.

Ein wirksamer Einbruchsschutz kann bereits mit einfachen und kostengünstigen Mitteln erreicht werden. Informieren Sie sich im Internet, www.polizei-beratung.de oder vereinbaren Sie einen kostenlosen Beratungstermin bei den Fachleuten der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen. Telefon: 06151 / 969 4030.

