POL-DA: Breuberg-Sandbach: Auf der Flucht Laptop zurückgelassen

Breuberg (ots) - Über die rückwärtige Balkontür verschafften sich Einbrecher in der Nacht zum Dienstag (3.-4.12.) Zutritt zu einem Haus in der Fliederstraße im Ortsteil Sandbach. Aus dem Haus steckten sie zunächst einen Laptop ein, welches sie offenbar auf der Flucht über den Balkon zurückließen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter gestört wurden. Eventuell durch die Rückkehr der Bewohner am Dienstagabend gegen 18 Uhr.

Wer in Sandbach Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Kripo (K 21/ 22) in Erbach in Verbindung zu setzen. Telefon: 06062 / 9530.

