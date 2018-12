POL-DA: Lampertheim: Schreie verschrecken Einbrecher

Lampertheim (ots) - Durch Schreie hat eine Seniorin am Dienstag (4.12) einen Einbrecher in der Planckstraße vertreiben können, der durch ein aufgebrochenes Fenster in das Haus einsteigen wollte.

Der Kriminelle schlug gegen 19.25 Uhr das Fenster in über zwei Meter Höhe ein, um in das Haus zu gelangen. Hierfür kletterte er auf ein Regenfass und schob den geschlossenen Rollladen hoch. Durch die Geräusche wurde die Hausherrin aufmerksam. Verschreckt und ohne Beute suchte der Unbekannte schließlich das Weite.

Wer den Täter in der Planckstraße bemerkt hat, wird dringend gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K 21/ 22) zu melden. Telefon: 06252 / 7060.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell