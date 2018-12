POL-DA: Rüsselsheim: Balkontür mit Ziegelstein eingeworfen/Einbrecher machen Beute

Rüsselsheim (ots) - Mit einem Ziegelstein warfen Kriminelle am Dienstag (04.12) in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 19.30 Uhr die Scheibe der Balkontür eines Wohnhauses in der Waldstraße ein und verschafften sich so Zutritt in die Räumlichkeiten.

Anschließend durchsuchten die ungebetenen Besucher mehrere Zimmer, Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Sie ließen hierbei Geld, Schmuck, Turnschuhe und eine Sonnenbrille mitgehen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Rüsselsheimer Einbruchskommissariat K 21/22 unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

