POL-DA: Rüsselsheim: Nach Autoaufbruch in Parkhaus/Polizei nimmt 14-jährigen Tatverdächtigen fest

Rüsselsheim (ots) - Nachdem im Parkhaus Löwenplatz in der Nacht zum Mittwoch (05.12.) gegen 2.35 Uhr an einem blauen VW Polo die Scheibe eingeschlagen wurde, nahmen zivile Einsatzkräfte der Rüsselsheimer Polizei wenig später einen 14 Jahre alten Tatverdächtigen beim Verlassen der Tiefgarage fest. Den Versuch des jungen Mannes zu Fuß zu flüchten, konnten die Beamten rasch unterbinden.

Auf seinem Fluchtweg fanden die Ordnungshüter zudem einen Nothammer und stellten das mutmaßliche Aufbruchswerkzeug sicher.

Die Polizei hatte die Überwachung des Parkhauses in jüngster Vergangenheit aufgrund zahlreicher Autoaufbrüche deutlich intensiviert.

Auf den 14-Jährigen wartet nun ein Strafverfahren. Die Ermittler des Einbruchskommissariats K 21/22 prüfen zudem, ob er für weitere gleichgelagerte Taten, insbesondere für die zurückliegenden Fälle in den Parkhäusern Löwenplatz und Grabenstraße in Betracht kommt und ob noch weitere Personen an den Taten beteiligt waren.

Unsere Bezugsmeldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4132549 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4125481 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4106104

