Griesheim (ots) - Einen Zigarettenautomaten haben Kriminelle in der Zeit zwischen Montagmittag (03.12.2018) und Dienstagvormittag (04.12.2018) komplett geplündert. Mit Gewalt gelang es den Tätern den Automaten, der sich an einer Hauswand in der Bessunger Straße befindet, zu öffnen. Aus dem Inneren entwendeten sie sämtliche Zigaretten und auch das Geld.

Auf einer Baustelle in der Straße "Am Dürren Kopf" war in der Nacht zum Dienstag (04.12.2018) der Tankinhalt eines Radladers das Ziel von bislang unbekannten Tätern. Nachdem die Unbekannten das Tankschloss aufgebrochen hatten, zapften sie rund 60 Liter Treibstoff ab und ergriffen mit ihrer Beute unerkannt die Flucht.

In beiden Fällen ermitteln die Beamte der Polizeistation Griesheim. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06155 / 8385-0 zu melden.

