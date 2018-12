Heppenheim (ots) - Zwei Männer haben am Dienstag (4.12) versucht, sechs Jacken aus einer Gastwirtschaft in der Lehrstraße zu stehlen. Bei dem Vorhaben um kurz vor 2 Uhr stellte sich der Wirt sowie fünf seiner Gäste den Tätern in den Weg. Zwischen den Gästen im Alter von 18 und 31 Jahren und den mutmaßlichen Dieben kam es zu einer Schlägerei. Die fünf Helfer erlitten hierbei leichte Verletzungen, die mit den Fäusten und einer Glasflasche zugefügt wurden. Das Täterduo verschwand mit einer etwa 20 bis 30 Jahre alten Frau, die ihre Haare zu einem Zopf gebunden hatte, in Richtung Bahnhof.

Die Tatverdächtigen sollen nach Zeugenaussagen ein arabisches Aussehen haben und zwischen 25 und 30 Jahre alt sein. Einer der schlanken Männer trug eine Jacke mit Tarnmuster. Sein Begleiter trug unter der schwarzen Lederjacke ein weiße T-Shirt und auf dem Kopf eine weiße Basecap.

Die Polizei (DEG) hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt alle Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06252 / 7060 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell