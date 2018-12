POL-DA: Groß-Umstadt: Einbruch durch Dachfenster/Schmuck gestohlen-Starkregen setzt Zimmer unter Wasser

Groß-Umstadt (ots) - Am Montagmittag (03.12.) gegen 13.00 Uhr, bemerkte eine Bewohnerin, dass vermutlich über das zurückliegende Wochenende in ihr Haus in der Lerchenstraße im Stadtteil Semd eingebrochen wurde.

Die Täter kletterten mit einer Leiter auf das Dach und schlugen zunächst ein Dachfenster ein, um sich Zugang in die Räumlichkeiten zu verschaffen. Die ungebetenen Besucher durchsuchten mehrere Zimmer und erbeuteten hierbei anschließend diverse Schmuckstücke.

Damit aber nicht genug. Aufgrund des Starkregens in den letzten Tagen drang durch das beschädigte Dachfenster zudem reichlich Regenwasser in das Gebäude ein. Der hierdurch entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Beamten des Einbruchskommissariats K 21/22 in Darmstadt haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06151/969-0.

