POL-HP: Unfallzeugen gesucht

Lampertheim (ots) - Am Samstagmorgen (01.) ereignete sich gegen 09:30 Uhr in Lampertheim in der Wormser Straße ein Verkehrsunfall, wobei ein PKW-Fahrer mit einer Fahrradfahrerin zusammenstieß. Die Radfahrerin befand sich mit ihrem Fahrrad an einer Ampelanlage und wollte bei "grün" die Wormser Straße überqueren. Ein PKW-Fahrer, der auf der Wormser Straße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs war, übersah das für ihn geltende Rotlicht und kollidierte mit der querenden Fahrradfahrerin. Die Fahrradfahrerin erlitt durch den Zusammenstoß nicht unerhebliche Verletzungen. Der PKW-Fahrer verließ nach der Kollision unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Tel.Nr. 06206-94400 in Verbindung zu setzen.

