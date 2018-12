Lorsch (ots) - Höher als 1000 Euro werden die Schäden an geparkten Autos geschätzt, die am Wochenende in Lorsch standen und offenbar mutwillig beschädigt wurden. Der Lack an einem schwarzen Kia Kombi wurde am Samstag (1.12) zwischen 17.30 Uhr und 19.15 Uhr in der Schulstraße mit einem spitzen Gegenstand an der Fahrerseite während des Weihnachtsmarktbesuches verkratzt. Die Anzeige zu einem weiteren Fahrzeug in der Straße ist noch in Bearbeitung. In der Stiftstraße traf es einen roten Toyota Auris. Das Auto stand in der Nacht zum Sonntag (1.-2.12) am Straßenrand, als die Riefen ins Blech geritzt wurden. Möglicherweise sind noch mehrere Autos auf ähnliche Art und Weise beschädigt, die noch nicht bei der Polizei gemeldet wurden.

Hinweise zu den/ dem Verursacher nehmen die Ermittler in Heppenheim (DEG) entgegen. Telefon: 06252 / 7060.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell