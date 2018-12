Darmstadt (ots) - Nicht zum Ziel ist ein Einbrecher gelangt, der am Samstag (01.12.2018) versuchte, in ein Einfamilienhaus in der Oppenheimer Straße zu gelangen. In der Zeit zwischen 11.15 Uhr und 18.30 Uhr hatte der Kriminelle versucht, beide Terrassentüren des Hauses aufzubrechen. Da diese den Hebelversuchen standhielten, musste der Täter das Weite suchen, ohne im Haus gewesen zu sein. Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall wegen versuchten Einbruchs und sucht Zeugen, die Hinweise geben können (06151 / 969-0).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Andrea Löb

Telefon: 06151/969-2418 o. Mobil: 0173/659 7598

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell