POL-DA: Bischofsheim: Einbruch in Bahnhofskiosk scheitert/Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Bischofsheim (ots) - Eine Zeuge bemerkte in der Nacht zum Montag (03.12.) gegen 2.30 Uhr zwei Frauen, die ein Fenster gewaltsam öffneten und so versuchten, in das Bahnhofskiosk einzubrechen. Er verständigte sofort die Polizei.

Die Ordnungshüter konnten anschließend im Rahmen der Fahndung in Tatortnähe eine 40 Jahre alte Tatverdächtige festnehmen. Sie wird sich nun in einem Strafverfahren wegen versuchten Einbruchsdiebstahls zu verantworten haben.

Die Fahndung und die Ermittlungen nach der zweiten Verdächtigen dauern derweil an.

