POL-DA: Groß-Gerau: Über 30 Dosen Whisky-Cola gestohlen und Marktmitarbeiter attackiert

Groß-Gerau (ots) - Weil er in einem Einkaufsmarkt in der Mainzer-Straße zunächst über 30 Dosen Whisky-Cola in einen Rucksack gepackt und den Markt anschließend ohne zu bezahlen verlassen haben soll, wurde ein 45 Jahre alter Mann am Samstagabend (01.12.) von einem Mitarbeiter gestoppt. Der 45-Jährige setzte sich daraufhin heftig zur Wehr, konnte aber bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife festgehalten werden.

Die Ordnungshüter nahmen den Mann anschließend vorläufig fest und stellten die Getränkedosen sicher. Den 45-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt.

