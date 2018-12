POL-DA: Bensheim-Auerbach: Terrassentür aufgebrochen

Bensheim (ots) - Nachdem die Aufbruchsversuche an mehreren Fenstern gescheitert sind, haben Kriminelle kurz entschlossen die Scheibe der Terrassentür eines Einfamilienhauses am Freitagnachmittag (30.11) in der Schönberger Straße eingeschlagen. Ersten Erkenntnissen zufolge, sollen zwei Männer im Haus gewesen sein, die sich eine Geldbörse schnappten, bevor sie das Haus wieder verließen.

Die Tatzeit wird zwischen 17.35 Uhr und 18 Uhr eingegrenzt. Anwohner und Zeugen, die verdächtige Personen oder aber auch Fahrzeuge bemerkt haben, melden sich bitte unter der 06252 / 7060 bei der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim.

