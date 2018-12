Groß-Umstadt (ots) - Zwei Männer, die sich am späten Sonntagabend (02.12.) unberechtigt Zutritt zu einer Kompostierungsanlage im Ortsteil Semd verschafft hatten, wurden im Rahmen der Fahndung durch Polizeikräfte festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die 25 und 33 Jahre alten Männer gegen 23.30 Uhr über den Zaun auf das Anwesen in der Dieburger Straße. Scheinbar hatten sie es auf Buntmetall auf dem Gelände abgesehen. Kurz vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen ergriffen die Tatverdächtigen aus Romrod und Alsfeld zunächst die Flucht. Im Rahmen der Fahndung konnten sie jedoch gestellt und festgenommen werden. Sie müssen sich jetzt in dem eingeleiteten Ermittlungsverfahren strafrechtlich verantworten.

