POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Mülltonne geht in Flammen auf

Seeheim-Jugenheim (ots) - Eine Mülltonne ist am Sonntagabend (02.12.) im Stadtteil Seeheim abgebrannt. Kurz nach 18 Uhr bemerkten Bewohner in der Breslauer Straße, dass die Bio-Mülltonne sowie Teile des Zaunes in Flammen standen. Da eigene Löschversuche fehl schlugen, wurde die freiwillige Feuerwehr alarmiert. Diese konnten das Feuer schließlich löschen und ein Ausbreiten des Brandes verhindern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandstiftung liegen nach ersten Ermittlungen nicht vor.

