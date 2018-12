Seeheim-Jugenheim (ots) - Ein bislang noch unbekannter Täter hat am Samstagnachmittag (01.12.) 70 Euro erbeutet. Gegen 15 Uhr sprach der Kriminelle die 82 Jahre alte Frau im Kiefernweg im Stadtteil Seeheim an und fragte, ob ihm die Seniorin Geld wechseln könne. Während die hilfsbereite Dame in ihrem Portemonnaie nach dem Wechselgeld suchte, griff der Mann unvermittelt in das Münzfach. Die Frau aus Seeheim-Jugenheim rügte den Unbekannten für dieses Verhalten und zog die Geldbörse zurück. Trotz seines Verhaltens wechselte die 82-Jährige das Geld und bemerkte es Stunden später, dass 70 Euro Scheingeld fehlen.

Der Tatverdächtige war etwa 50 Jahre alt, hatte eine kräftige Statur und ein "osteuropäisches" Erscheinungsbild. Er sprach gebrochenes Deutsch und war mit einer dunklen Strickjacke sowie einem Hut mit Feder bekleidet. Zeugen, denen der Beschriebene aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit dem Kommissariat 24 in Verbindung zu setzen.

