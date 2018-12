POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Groß-Gerau (ots) - Unfallort: 64560 Riedstadt, OT Goddelau, Kasseler Straße 3 Unfallzeit: zw. Samstag, 01.12.2018, 11:00 Uhr und Sonntag, 02.12.18, 08:30 Uhr

Zwei Anwohner der Kasseler Straße parkten ihre Pkw ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Hessenring. Heute morgen mussten sie feststellen, dass ihre Fahrzeuge beschädigt waren. Offensichtlich ist ein bislang nicht bekanntes Fahrzeug gegen die geparkten Pkw gefahren und hat der Fahrer hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Am Unfallort konnten Zierblenden des flüchtigen Fahrzeuges gefunden werden, demnach könnte es sich um einen Citroen Berlingo handeln. Bei den geschädigten Fahrzeugen, einem grauen Opel Insignia und einem Skoda Superb, entstand ein Schaden von insgesamt 2.000 EUR.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und dem flüchtigen Pkw machen können.

