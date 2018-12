POL-GG: Unfallflucht in Rüsselsheim

Rüsselsheim (ots) - In der Zeit von Freitag den 30.11.2018, 15.00 Uhr bis Samstag den 01.12.2018, 11.30 Uhr kam es in der Dr.-Ludwig-Opel-Straße Höhe Hausnummer 19 zu einer Verkehrsunfallflucht an einem geparkten VW Polo in blau. Durch ein offensichtlich vorbeifahrendes Fahrzeug wurde der rechte Außenspiegel am Pkw des Geschädigten beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise zur Tat - insbesondere auf den Verursacher - können der Polizei in Rüsselsheim unter der 06142/696-0 mitgeteilt werden.

