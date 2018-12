POL-GG: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Rüsselsheim (ots) - Am Freitag, den 30.11.2018 gegen 17:25 Uhr, saß eine in Rüsselsheim lebende Fahrzeughalterin in ihrem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Pkw in der Eisenstraße in Rüsselsheim. Kurz darauf vernahm diese einen leichten Anstoß am Heck ihres Fahrzeuges. Bei der anschließenden Nachschau stellte die Rüsselsheimerin fest, dass ein LKW (Sattelzug) gegen ihr Fahrzeug gefahren war und ein geringer Sachschaden entstand. Im anschließenden Gespräch mit dem 34-jährigen Fahrer des LKWs wurde dieser zunehmend aggressiver, sodass die Rüsselsheimerin weitere Passanten ansprach und um Hilfe bat. Zudem konnte diese den Geruch von Alkohol beim Fahrer des LKWs feststellen und setzte hiesige Polizeistation hiervon in Kenntnis. Bei folglich eingeleiteten Ermittlungen der Beamten an der Unfallstelle erhärteten sich die Verdachtsmomente des Alkoholgenusses beim 34-jährigen Fahrer. Dieser wurde anschließend zwecks Blutentnahme und weiterer Maßnahmen zur Polizeistation sistiert. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

