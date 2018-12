POL-DA: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L3065

Gemarkung Otzberg; Ober-Klingen (ots) - Gemarkung Otzberg, Ober-Klingen. Am frühen Freitagabend (30.11.2018) gegen 18:30 Uhr befuhr ein 47-jähriger Mann aus Otzberg mit seinem Pkw Ford die Landstraße L3065 vom Kühlen Grund in Richtung Ober-Klingen. In einer Rechtskurve, ca. 300m vor dem Ortseingang kollidierte er mit einem entgegenkommenden Pkw VW. Bei dem Zusammenstoß wurde der 47-Jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Die L3065 ist für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. An der Unfallstelle waren neben Notarzt und Rettungsdienst die Freiwilligen Feuerwehren Otzberg, Brensbach, Wersau und Höllerbach eingesetzt. Mit der Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger beauftragt.

