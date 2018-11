POL-DA: Schwerer Unfall mit glimpflichem Ausgang

BAB A67, Gemarkung Lorsch (ots) - BAB A67. Lorsch. Glück im Unglück hatte ein 35-jähriger Mann aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein, als er am heutigen Freitag (30.11.2018) gegen 14:46 Uhr mit seinem Lkw in ein Stauende fuhr. Zu diesem Zeitpunkt rollte der Verkehr zwischen dem AD Viernheim und der AS Lorsch nur langsam Richtung Norden. Das Stauende befand sich kurz vor der Rastanlage Lorsch-Ost, als der Mann aus unbekannter Ursache das Stauende übersah. In den nur noch langsam vor ihm fahrenden Lkw fuhr er ungebremst hinein. Beide Lkw wurden nach rechts in die Leitplanke geschleudert. Von Glück kann man sagen, dass sich die beiden Lkw etwas versetzt trafen. Dadurch blieb dem Fahrer des verursachenden Lkw genug Raum, um mit leichten Verletzungen davon zu kommen. Der 33-jährige Wormser als Fahrer des anderen Lkw wurde ebenfalls nur leicht verletzt und konnte anschießend seine Fahrt fortsetzen. Der Siegener wurde zur weiteren Untersuchung in die Uniklinik Mannheim verbracht. Zur Bergung der Fahrzeuge wurden die beiden rechten Fahrstreifen gesperrt. Die Sperrung dauert aktuell noch an. Der Gesamtschaden wird auf über 50.000 Euro beziffert.

