POL-GG: Unfallflucht in Ginsheim

Ginsheim (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 08.00 Uhr, bis Donnerstag, 14.00 h, wurde ein in der Heinrich-Hertz-Straße, Höhe Hausnummer 4, dort geparkter Pkw beschädigt. Das ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeug wurde vermutlich durch ein vorbeifahrendes Auto an der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Der Sachschaden wird auf ca. 1.500 EUR geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und beging somit Unfallflucht. Die Polizei in Bischofsheim bittet um Mitteilung von Zeugen, die hierzu Angaben machen können, unter der Tel.Nr. 06144/9666-0

